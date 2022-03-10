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В Томской области пожилую женщину оштрафовали за дискредитирующие надписи на Доме культуры

Томские новости, арестовали задержали надписи украина спецоперация В Томской области пожилую женщину оштрафовали за дискредитирующие надписи на Доме культуры

В Колпашевском районе 61-летнюю женщину оштрафовали за оскорбительные надписи о проведении спецоперации на Украине, оставленные на стенах Дома культуры, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

С сообщением о произошедшем в полицию обратился представитель Дома культуры. Полицейские выяснили, что надписи белой краской были сделаны в ночное время местной жительницей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ. Кроме того, в отношении женщины составлен административный материал по ч.1.ст.20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Собранный полицейскими материал был рассмотрен в суде. В итоге женщину оштрафовали на 30 тыс. рублей.

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