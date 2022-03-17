Томский IT-проект вышел в финал регионального этапа конкурса Startup Tour

17 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Томский проект по созданию мобильных приложений в сфере общепита QEEP.Pro попал в топ-15 лучших проектов по Сибирскому федеральному округу в рамках Startup Tour 2022.

Как сообщают организаторы, всего на конкурс было подано 45 заявок из Томской области. Большая часть пришлась на трек «Информационные технологии». Свои силы здесь решили попробовать 19 стартапов. Еще 15 проектов подались на трек «Индустриальные и энергетические технологии», и 11 проектов — на «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве».

Сервис QEEP.Pro предназначен для предпринимателей, постоянные клиенты которых делают заказы чаще одного раза в месяц.

«В общепите экстремальная конкуренция, необходимо удерживать существующих клиентов и повышать их LTV за счет введения нового маркетингового инструмента: мобильного приложения. Которое, в свою очередь, мы предлагаем создать на своей платформе за 2 дня, сэкономив полгода разработки и сумму от 3 млн рублей», — рассказал разработчик приложения QEEP.Pro Михаил Сиволобов.

Теперь томскому проекту предстоит побороться за победу в Open Innovations Startup Tour 2022, который состоится 18 марта на площадке Технопарка Новосибирского академгородка. Победитель получит денежный приз в 300 тыс. рублей и возможность представить свой продукт на конференции Startup Village-22.

Программа Startup Tour 2022 включает виртуальную выставку компаний и образовательную часть. Одним из центральных событий программы станет панельная дискуссия «Технологические тренды. Стартапы как драйвер инновационного развития корпораций».

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