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«Сибагро» заменит португальское селекционное яйцо, рассматривает варианты

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Птицефабрика «Томская» АО «Сибагро» рассматривает различные варианты замены португальского селекционного яйца, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на директора птицефабрики Виктора Шалюпу.

«В данный момент предприятие рассматривает варианты сотрудничества с российскими и турецкими производителями. Возможности для партнерства есть и их немало — при выборе многое будет зависеть от соотношения цены/качества продукции», — сказал он.

Птицефабрика производит 39,1 тыс. тонн мяса курицы и 92,15 млн штук яиц в год. Это единственная птицефабрика в регионе, производящая яйца.

«Сибагро» (ранее — «Сибирская аграрная группа») — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Объединяет 14 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральном округах.

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