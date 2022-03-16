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Коммунальному мосту Томска могут присвоить имя Егора Лигачева

Томские новости, мэр мост Лигачев присвоить имя Коммунальному мосту Томска могут присвоить имя Егора Лигачева

Власти Томска поддержали инициативу о присвоении Коммунальному мосту имени известного советского и российского государственного деятеля Егора Кузьмича Лигачева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Саму инициативу предложил председатель томской гордумы Чингис Акатаев. Ранее её поддержала думская комиссия по регламенту и правовым вопросам.

Городская комиссия по топонимике также приняла решение поддержать ходатайство о присвоении коммунальному мосту через Томь имени Егора Лигачева.

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер направил соответствующий проект решения на согласование в Думу города.

Егор Лигачёв родился в 1920 году. В 1965–1983 годах возглавлял Томскую область, а в 1985–1990 годах входил в состав политбюро. Будучи одним из лидеров СССР в период Перестройки он отстаивал позицию сохранения в стране однопартийной системы. Запомнился как автор крылатой фразы «Борис, ты не прав», сказанной в адрес будущего первого президента России Бориса Ельцина.

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