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Вода начала поступать в дома томичей после аварийного отключения

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«Томскводоканал» устранил повреждения на стальном водоводе и приступил к заполнению системы. Холодна вода начала поступать в дома томичей, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалистам удалось локализовать течь, ведется замена участка трубы. Уточняется, что холодное водоснабжение домов в районе улиц Кулагина и Мокрушина, микрорайона Каштак и АРЗ, Южные ворота будет восстановлено в ближайшее время.

«Повреждение на водоводе специалисты устранили к 17 часам, как и планировалось. Сейчас вода начала поступать в попавшие под отключение дома. Специалисты департамента городского хозяйства продолжат держать ситуацию на контроле до полного завершения работ», — пояснил заместитель мэра, начальник департамента городского хозяйства Томска Руслан Абасов.

Напомним, под отключение могли попасть более 10 тысяч домов.

В случае отсутствия холодной воды необходимо звонить в свою УК или ТСЖ, а также по телефонам центральной диспетчерской службы ООО «Томскводоканал» 90-50-90 и оперативно-дежурной службы города 005.

Напомним, накануне в Томске произошло повреждение стального участка водовода из-за которого жители более 9 тыс. домов могли остаться без холодной воды.

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