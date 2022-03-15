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В Томской области сформируют региональный резервный фонд

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В Томской области сформируют региональный резервный фонд за счет сокращения расходной части бюджета не менее, чем на 5%. Соответствующее распоряжение дал губернатор Сергей Жвачкин на аппаратном совещании, передает пресс-служба обладминистрации.

По словам главы региона, фонд сформируют за счет оптимизации организационных процессов и экономии на расходах, которые "не влияют на социальное самочувствие, не связаны с поддержкой малого и среднего бизнеса, а также системообразующих отраслей".

«Расходы на социальные обязательства перед гражданами, на реализацию национальных проектов для нас приоритетны и не подпадут под сокращение ни при каких обстоятельствах, -- сказал губернатор. -- Возможности для разумной экономии в бюджете есть, изыскивайте их».

Аналогичное поручение губернатор дал главам муниципалитетов. Он также добавил, что речи о сокращении бюджета не идет, и у региона достаточно ресурсов для исполнения финансовых планов.

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