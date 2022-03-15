Более 1,7 тыс. зданий в Томске останутся без воды до 23.00

15 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Сегодня, 15 марта, в связи с аварийными работами на водопроводных сетях в Томске более 1,7 тыс. зданий останутся без холодной воды.

Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», отключение продлится до 23.00. Со списком домов, попавших под отключение, можно ознакомиться здесь.

Напомним, накануне в Томске произошло повреждение стального участка водовода из-за которого жители более 9 тыс. домов могли остаться без холодной воды. Предполагалось, что работы будут закончены к 16.00, а водоснабжение возобновится с 18.00 до 20.00.

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