Часть томских школ перешли на дистант из-за аварийного отключения воды

15 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания

Сегодня, 15 марта, в Томске часть школ проводят занятия в дистанционном формате в связи с аварийным отключением воды, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, без воды остались прогимназии «Кристина», Сибирский лицей, лицей №1 имени А.С. Пушкина, русская классическая гимназия № 2, гимназия № 18, гимназия № 24 имени М.В.Октябрьской, школы № 3, 23, 27, 28, 31, 34, 39, 41, 42, 44, 45, 49, 50.

В части учреждений учебный день прошел в сокращенном режиме, в остальных — занятия были организованы в дистанционном формате.

Напомним, накануне в Томске произошло повреждение стального участка водовода из-за которого жители более 9 тыс. домов могли остаться без холодной воды. Предполагалось, что работы будут закончены к 16.00, а водоснабжение возобновится с 18.00 до 20.00.

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