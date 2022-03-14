Финал Национальной технологической олимпиады впервые прошел на Национальном киберполигоне

14 марта 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

13 марта в России завершился финальный этап Национальной технологической олимпиады (НТО) школьников 8-11 классов по профилю «Информационная безопасность». Финалисты впервые приняли участие в киберучениях на Национальном киберполигоне, в ходе которых расследовали хакерскую атаку на энергетическое предприятие. Среди 32 направлений олимпиады на профиль «Информационная безопасность» третий год подряд был самый высокий конкурс — более 75 человек на место. Всего на профиль было подано 7317 заявок, в финал прошли порядка 100 человек — учащиеся из 23 регионов страны, от Крыма до Владивостока.

Для участия в финале школьникам нужно было пройти два этапа отборочных испытаний. С первым этапом — задачами повышенной сложности по математике и информатике — успешно справились порядка двух тысяч человек. Они вышли во второй этап, который представлял собой командные соревнования в формате CTF (Capture The Flag). Участники выполняли задания на онлайн-платформе и получали баллы за отправленный «флаг» — набор символов или произвольную фразу. Задачи для соревнований разрабатывали специалисты компании «Ростелеком-Солар» и Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ).

Финальный этап стартовал с предметного теста по математике и информатике. После этого школьники впервые в истории Олимпиады приняли участие в киберучениях на Национальном киберполигоне — высокотехнологичной платформе, предназначенной для тренировки практических навыков по защите от актуальных киберугроз. Во время киберучений школьники примерили на себя роль настоящих сотрудников службы кибербезопасности. Им предстояло выполнить задачу, которая предусматривала несколько вариантов решений: нужно было расследовать хакерскую атаку на объект энергетики. Специально для финальных соревнований команда Национального киберполигона смоделировала цифровую копию типовой ИТ-инфраструктуры энергетического предприятия.

По условию задачи на защищаемый объект была совершена многоэтапная атака с использованием вируса-шифровальщика и специализированного вредоносного ПО, влияющего на функционирование технологических процессов предприятия. Школьники должны были определить, из каких компонентов состоит инфраструктура, найти слабые места в ее защите, расследовать цепочку действий условного злоумышленника и устранить последствия.

«Начинать подготовку квалифицированных специалистов необходимо уже со школьной скамьи: важно находить талантливых ребят и мотивировать их оставаться в отрасли. Национальная технологическая олимпиада — одно из мероприятий, которое помогает решать эту задачу. Мы участвуем в разработке и проведении НТО уже третий год и каждый раз видим много подготовленных школьников, желающих глубоко разобраться в задаче и демонстрирующих серьезные результаты. В этом году мы провели финальные киберучения на базе Национального киберполигона, который фокусируется на тренировке навыков по принятию защитных мер от киберугроз. Это позволило нам максимально приблизить задания к реальной жизни, окунуть ребят в условия, с которыми сталкиваются настоящие сотрудники служб кибербезопасности предприятий», — отметил заместитель генерального директора компании «Ростелеком-Солар» Александр Чечин.

При подсчете результатов учитывались экспертные оценки за творческий подход и нестандартное видение участников при решении задачи, а также использовалась система скоринга, разработанная специалистами «Ростелеком-Солар». Принцип ее работы заключается в автоматизированном сравнении отчетов команд с эталонными образцами.

Среди победителей в индивидуальном зачете стал и томич Вячеслав Лучкин. Все победители и призеры получат 100 баллов ЕГЭ по одному из предметов на выбор — математике или информатике, а также другие льготы при поступлении в ведущие инженерные вузы России.

В 2021 году заявки на участие в Национальной технологической олимпиаде по всем направлениям инженерной деятельности подали более 94 тысяч школьников из 85 регионов России и зарубежных стран. Наиболее популярной олимпиада была среди школьников из Московской области — на этот регион пришлась треть поданных заявок. Также в ТОП-5 регионов по количеству регистраций вошли Новосибирская область, Санкт-Петербург, Москва и Томская область. Всего за семь лет в олимпиаде приняли участие более 379 тысяч школьников 5-11 классов и студентов со всей России, а также из стран ближнего зарубежья.

Олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ, проектный офис олимпиады развернут на базе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ) совместно с АНО «Платформа НТИ», АНО «Россия — страна возможностей» и Агентством стратегических инициатив.

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