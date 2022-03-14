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Томичи могут подарить детям кроссовки

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Благотворительный фонд «Меркурия» и химчистка обуви Sneaknfresh проводят акцию «Вторая жизнь детской обуви». В ее рамках томичи могут отдать кроссовки на благотворительность.

До 1 апреля химчистка Sneaknfresh будет принимать старую детскую обувь, чистить и восстанавливать её до нового вида. После чего фонд «Меркурия» будет передавать ее нуждающимся детям.

Все участники акции также получат скидку 50% на комплексную чистку в Sneaknfresh. Обувь принимается ежедневно по адресам: в Томске — ул. 1-я Рабочая, 42, в Северске — пр. Коммунистический 94, офис 301.

Все подробности можно уточнить по телефону: +7-964-093-6333. Организаторы просят предупредить звонком о своем приезде.

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