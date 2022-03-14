McDonald's в Томске продолжит работу

14 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Александра Прохорова / из архива издания

Рестораны быстрого питания McDonald’s в Сибири, в том числе и Томске, продолжают свою работу в обычном режиме, несмотря на заявление головной компании о приостановке обслуживания в предприятиях сети в РФ. Кафе в регионе находятся под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД», сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на директора по маркетингу ООО Олесю Самчелееву.

«Все филиалы продолжают работать в штатном режиме, официальных распоряжений от руководства пока нет», — сказала она.

Кроме того, Самчелеева отметила, что компания-франчайзи намерена и дальше продолжать работу по управлению ресторанами McDonald’s в Сибири.

По ее словам, ООО «ГиД» управляет 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, республике Алтай, Алтайском и Красноярском краях.

Напомним, первый ресторан сети McDonald’s в Томске открылся в 2016 году на ул. Красноармейской, 123а. В 2021 году в ТРЦ «Изумрудный город» начал работу второй ресторан франшизы.

Как сообщалось, американская McDonald’s с 14 марта временно приостанавливает обслуживание в предприятиях сети в России. Расходы на выполнение обязательств перед сотрудниками и контрагентами компания оценила в сумму до $50 млн в месяц.

Новокузнецкое ООО «ГиД» — франчайзи McDonald’s в Сибири, бенефициаром ООО является кузбасский бизнесмен Александр Говор. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2020 году составила 1,3 млрд рублей, чистый убыток — 157,9 тыс. рублей.

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