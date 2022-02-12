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В Томске открылась выставка работ Андрея Шадрина

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В Доме ученых Академгородка открылась выставка работ Андрея Шадрина, бывшего художника-декоратора Томского областного Театра драмы, сообщают организаторы.

«В его работах и декоративность, и прямота художественного высказывания, порой доходящая до лаконичности лубка, и неожиданные композиционные решения. Соединение разных материалов дает художнику возможность работать на стыке различных техник», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что тематика работ художника включает как жанровые сценки и минималистические натюрморты, так и мифологические образы и революционные аллегории.

Андрей Шадрин родился в Томске 8 февраля 1971 года. Занимался резьбой по дереву, скульптурой и живописью. В 2011 году, после двух лет работы художником-бутафором в Театре юного зрителя, открыл первую персональную выставку «Бессонница. Иронические фантазии» в художественном музее. Следующая выставка состоялась в 2013-м. Кроме того, в активе Андрея Шадрина появились персональные выставки в Доме Ученых Академгородка (Томск) и в Чаинской Картинной галерее (с. Подгорное). В 2017-м году в Томском областном художественном музее состоялась персональная выставка «Театральная Мастерская». В 2020 Шадрин стал участником музейного проекта «Мастер и Маргарита. Вариации на тему», посвященного 80-летию создания романа Михаила Булгакова. В 2019 принял участие в международном художественном Арт-проекте «Ангелы Мира» с работой «Ангел столярного цеха».

Фото: artmuseumtomsk, 365angels.com.

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