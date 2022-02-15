Северского угонщика нашли в Асино с пьяным другом

Томский Обзор / Фото: 14 марта 2022 // Фото: 70.мвд.рф

В Томской области полицейские задержали подозреваемого в угоне жителя Северска, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина угнал автомобиль, припаркованный возле одного из домов в Северске. Угнанный транспорт нашли в Асино — его заметили инспекторы ДПС. Автомобиль был припаркован около одного из магазинов.

«Вскоре из торговой организации вышел мужчина, сел в разыскиваемое транспортное средство и попытался начать движение, но был остановлен, — говорится в сообщении. — За рулём находился местный житель, у которого имелись внешние признаки опьянения».

Молодой человек рассказал, что на этой машине к нему приехал друг из Северска. Вместе они стали распивать спиртное, но алкоголь закончился. Тогда молодой человек взял машину гостя, чтобы съездить в магазин.

В итоге на нетрезвого водителя составили административный материал, а у него дома обнаружили подозреваемого в угоне.

Возбуждено уголовное дело.

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