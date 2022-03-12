Менее тысячи новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Томской области за сутки

Томский Обзор / Фото: 12 марта 2022 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 967 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 2 654 человек. 86 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 115 488 случаев заболевания коронавирусом. 88 993 заболевших выздоровели, 762 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: