Менее тысячи новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Томской области за сутки
12 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 967 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 2 654 человек. 86 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 115 488 случаев заболевания коронавирусом. 88 993 заболевших выздоровели, 762 скончались.
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