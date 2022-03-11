Условно осужденный за коррупцию экс-глава томского УМВД получил 8,5 лет колонии за смертельное ДТП в Салехарде

11 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вынес приговор бывшему главе управления МВД по Томской области Игорю Митрофанову приговор по делу о ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на представителя суда.

«Суд признал Митрофанова виновным и приговорил к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима», — сказал представитель суда.

Кроме того, ему назначен штраф в размере 5,6 млн рублей. Также суд запретил экс-главе томского УМВД занимать должности в правоохранительных органах на 2,5 года и лишил права управлять транспортом на 2,5 года.

Митрофанову инкриминировали ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). В суде не уточнили, когда было совершено преступление.

Ранее сообщалось, что в августе 2019 года Митрофанов был приговорен к 8 годам колонии условно и штрафу 6 млн 475 тыс. рублей за коррупцию. Также суд запретил Митрофанову занимать должности в органах внутренних дел на 5 лет.

По версии следствия, полицейский с мая 2011 года по апрель 2014 года получил от предпринимателя взятку в виде продажи четырех автомобилей по заниженной стоимости на общую сумму более 2 млн рублей его близким родственникам и знакомому за общее покровительство и попустительство по службе, а также незаконные действия и бездействие.

Кроме того, с августа 2014 года по 2016 год Митрофанов не проверил информацию о незаконных действиях подчиненного, связанных с вымогательством взятки у предпринимателя, а также о возможной незаконной банковской деятельности предпринимателя.

В марте 2017 года Митрофанов предоставил в УМВД по Томской области заведомо ложные сведения о своем проживании на территории района, приравненного к районам Крайнего Севера, в результате чего ему начислили пенсию с переплатой около 200 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: