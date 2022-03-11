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В ночь на воскресенье в Томске ограничат движение на Степановском переезде

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В воскресенье, 13 марта, в Томске на два часа ограничат движение транспорта на «Степановском» железнодорожном переезде.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничение, связанное с аварийными работами, продлится с 00.30 до 02.30. В это время движение по переезду будет закрыто.

Томичей просят учитывать ограничение и планировать маршруты своего движения заранее.

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