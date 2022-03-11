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Стрежевчанин притворился сантехником, чтобы красть деньги у клиентов

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В Стрежевом полицейские задержали неоднократно судимого местного жителя, подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, 37-летний мужчина хотел заработать «легких» денег, и разместил в интернете информацию об оказании сантехнических услуг. Через некоторое время с ним связалась местная жительница — ей необходимо было установить систему отопления.

«Сантехник» приехал в загородный дом своей клиентки, провел формальные расчеты требуемых материалов и работ обозначил их стоимость. Женщина согласилась с условиями и передала мужчине 54 тыс. рублей, заключив договор и приняв фиктивные счета-фактуры. Получив деньги мошенник уехал в областной центр, где их и потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчина заключен под стражу.

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