Томичи могут помочь детям, проходящим химиотерапию

Томский Обзор / Фото: 11 марта 2022 // Фото: dari.fond-alena.ru

Детский фонд имени Алены Петровой в честь своего 15-летия запустил благотворительную акцию «Помогай со вкусом». Все собранные средства будут направлены на белковое питание детям, которые проходят лечение.

«Во время прохождения химиотерапии у ребёнка пропадает аппетит, он плохо ест, и его организм может поддержать белковое питание», — сообщают организаторы.

Во время длительного лечения на покупку специализированного питания требуется большое количество средств. В день детям требуется от одной до трех бутылочек. У питания есть четыре вкуса и томичи могут выбрать, какой именно подарить ребенку. Для пожертвования необходимо перейти на сайт акции и указать количество бутылок. Организаторы ставят цель 10 000 единиц, пока собрано 29.

Детский благотворительный фонд имени Алены Петровой создан Еленой Петровой в память о своей 15-летней дочери Аленке, которая не смогла победить рак крови. Фонд был открыт в 2007 году, чтобы оказывать комплексную адресную и психологическую помощь и поддержку детям с онкологическими заболеваниями, проживающими на территории Томска и области. За 12 лет существования помощь была оказана 250 семьям на сумму более 200 млн. рублей. В апреле 2011 года на базе фонда был открыт Реабилитационный центр «Аленка», в котором дети, проходят нужную реабилитацию после тяжелого лечения. В сентябре 2017-го центр переехал в специально построенное здание.

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