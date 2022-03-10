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Полицейские вычислили томича, который выращивал дома коноплю

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В Томске у местного жителя нашли 29 кустов конопли, которые он выращивал в частном доме, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 38-летний мужчина занимался незаконным культивирование растений, содержащих наркотические вещества, в доме по пер. Флотскому.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.231 УК РФ. Теперь томичу грозит до двух лет колонии.

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