Томский филиал «Ростелекома» поддержал онлайн-квест по кибербезопасности

10 марта 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» выступил одним из партнеров «Cyber Security Квеста», который был организован центром цифрового образования «IT-CUBE.ТОМСК» и Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Мероприятие проходило в онлайн-формате с 24 февраля по 4 марта, учащиеся выполняли задания по электронной почте.

В квесте участвовали школьники Томска и Томской области от 7 до 12 лет. На протяжении недели ребята делали тесты и упражнения на темы сохранности персональных данных и безопасного общения в социальных сетях. Дети узнали, что такое боты, вирусы, пароли и кибермошенники. Также опытные наставники и кураторы познакомили учащихся с IT-профессиями будущего, а начинающие блогеры дали полезные советы по публикациям контента в Сети.

«В квесте приняли участие более 200 школьников, которые активно боролись за звание знатока основ кибербезопасности. Поступившие работы оказались настолько творческими и интересными, что нам потребовалось больше времени для подведения итогов и определения победителей, чем планировалось. Благодарим компанию “Ростелеком” за поддержку и предоставленные призы», — поделилась руководитель центра цифрового образования «IT-CUBE.ТОМСК», директор центра робототехники и креативных технологий ТУСУРа Александра Шутова.

«Ростелеком» подарил шесть сертификатов на бесплатное пользование образовательным сервисом «Лицей» на полгода. Призы получили ребята, набравшие наибольшее количество баллов.

«Мы поддержали квест, который помог в игровой форме обучить детей основам безопасного поведения в Сети. Уверен, что призерам мероприятия понравится цифровой сервис “Лицей”, с помощью которого они улучшат знания по школьным предметам и познакомятся с новой полезной информацией», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Ростелеком. Лицей» — это образовательная онлайн-платформа для учащихся и их родителей, которая объединяет уроки по всей школьной программе и дополнительные тематические курсы. Для успешного усвоения учебного материала сервис предлагает короткие содержательные видеоуроки, информативные конспекты и удобные тренажеры для самопроверки.

Узнать подробную информацию о сервисе «Ростелеком. Лицей» можно на сайте «Ростелекома» и по бесплатному номеру 8 800 350 03 35.

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