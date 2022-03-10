Выпавший из окна томской школы подросток продолжает лечение

Подросток, выпавший из окна школы №40 в Томске продолжает лечение в Томской областной клинической больнице, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

«Подросток был прооперирован, на данный момент его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, он продолжает лечение в отделении», — говорится в сообщении.

Напомним, 27 января, в Томске 14-летний школьник выпал из окна 4 этажа здания школы. Инцидент произошел в 14.39. До приезда реанимационной бригады ребенку начали оказывать помощь медики «скорой», которая находилась в школе по другому вызову. Школьника доставили в больницу скорой медицинской помощи №2.

После стабилизации состояния в больнице скорой медицинской помощи №2 14-летний школьник в удовлетворительном состоянии по показаниям был переведен в отделение челюстно-лицевой хирургии Томской областной клинической больницы.

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