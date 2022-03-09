В одной из томских больниц напали на врача-стоматолога

9 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

В субботу, 5 марта, в Томске произошло нападение на стоматолога-хирурга поликлиники №10, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Утром к врачу пришла пациентка, которая ранее удалила зуб в частной клинике. На момент осмотра пациентка была трудоспособна, врач дал рекомендации. Однако женщина потребовала оформить больничный лист, так как она не присутствовала два дня на работе из-за отека после удаления зубов.

В свою очередь врач уточнил, что для выдачи листа нетрудоспособности у него нет оснований, поскольку «выдача листка нетрудоспособности за прошедший период может быть рассмотрено только на врачебной комиссии». Мужчина предложил пациентке обратиться к заведующему отделением для решения вопроса.

Через 15 минут после того, как пациентка ушла, в кабинет к врачу вошел мужчина в уличной одежде и обуви. Он уточнил, где врач, показал лицо медработника по видеозвонку со своего телефона, а затем ударил стоматолога по голове. Мужчина упал, ударился головой о стену, очки врача были разбиты на две части. Свидетелями произошедшего в кабинете стали медсестра, два пациента и санитарка.

На место была вызвана охрана, полиция и бригада «скорой». Врача доставили в больницу скорой медицинской помощи. У него диагностировали сотрясение и ушиб головного мозга. На нападавшего было подано заявление в УМВД.

«Этот случай вызвал возмущение у всего коллектива поликлиники. Мы надеемся, что виновный будет наказан», — отметила главный врач медучреждения Марианна Кублинская.

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