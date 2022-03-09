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Томич, укравший кабины от УАЗа, оплатил причиненный ущерб, чтобы устроиться на работу

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В Томске местный житель оплатил причиненный им ущерб после того, как не смог сесть за руль, сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы судебных приставов.

Ранее мужчина похитил две кабины от УАЗ 3303 с территории частного тепличного хозяйства. За это его приговорили к условному сроку и возмещению ущерба в 35 тыс. рублей. Чтобы взыскать долг судебные приставы ограничили нарушителя в праве управления транспортным средством. Однако мужчина нашел работу водителем у одного из предпринимателей.

Чтобы официально трудоустроиться должник пришел в отделение судебных приставов, взял квитанцию с суммой долга и погасил сумму ущерба и исполнительный сбор в банке.

«Если бы гражданин проигнорировал оплату долга, то в дороге смог бы доехать только до первого поста ГИБДД. Увидев в базе данных информацию об ограничении, инспекторы составляют в таких случаях протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.17 КоАП РФ и направляют его для рассмотрения в суд. Наказание, которое предусматривает данная статья — обязательные работы сроком до пятидесяти часов или лишение специального права управления транспортным средством до одного года», — уточняют в пресс-службе регионального УФССП.

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