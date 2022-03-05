Крупный томский ритейлер и пищевики подписали меморандум об ограничении торговой наценки

5 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания

Сегодня, 5 марта, в Томске был подписан меморандум с крупнейшим ритейлером региона о добровольном ограничении торговой надбавки на социально значимые продукты. Согласно документу, крупнейшие региональные торговые сети «Лама» ограничат 5% торговую надбавку на некоторые виды товаров, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В частности, речь идет о некоторых видах свинины, говядины, мяса птицы, колбасы, сливочного масла, молока, творога, сметаны, куриного яйца, сахара-песка, муки, хлеба, риса, гречневой крупы, макарон, печенья, картофеля, капусты, лука, моркови, свеклы и яблок. С указанной выше наценкой их можно будет купить в супер- и гипермаркетах «F Citу», «Spar» и «Абрикос».

К меморандуму также присоединилась Томская ассоциация пищевиков, холдинг «Сибагро», «Межениновская птицефабрика», «Томское молоко» и «Деревенское молочко». Они также взяли на себя обязательство не допустить необоснованного повышения отпускных цен на социально значимую продукцию.

Подписывая документ губернатор обратил внимание на главный результат системной работы по поддержке АПК, перерабатывающих производств и развитию потребительского рынка. Он также добавил, что Томская область самодостаточна в выпуске основных продуктов питания и «именно благодаря этому, цены на большинство из них — одни из самых низких в Сибири».

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