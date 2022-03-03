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Почти 1,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1 599 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 1 139 человек. 132 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 103 886 случаев заболевания коронавирусом. 73 608 заболевших выздоровели, 748 скончались.

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