В Томске открывается выставка винтажных вещей из Японии

Сегодня, 3 марта, в Томском областном художественном музее начала работу Международная выставка декоративно-прикладного искусства Японии. В экспозицию вошли винтажные вещи из частной коллекции.

Как сообщают организаторы, гости увидят кимоно, пояса оби, куклы, аксессуары, ксилографии, веера, созданные в 1950–1980 годы. Все предметы собраны на различных антик-маркетах и в магазинах винтажных кимоно Токио.

«Каждый сюжет, изображённый на экспонатах выставки, глубоко символичен — красноголовые журавли и изгибистые сосны несут в себе пожелание долгой жизни; пара деревянных кукол Ооути рассказывает нам историю о любви и желает благополучия в семейной жизни, гармонии в отношениях между мужчиной и женщиной», — говорится в сообщении.

Экспозиция работает до 24 апреля по адресу: пер. Нахановича, 3. Билеты можно приобрести в кассе музей или по ссылке, стоимость 150 — 250 рублей.

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