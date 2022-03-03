«Газпромнефть-Восток» улучшает инфраструктуру отдаленных месторождений

3 марта 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Для обеспечения постоянного сообщения между Урманским и Арчинским месторождениями «Газпромнефть-Востока» построен капитальный мост через реку Чижапка. Реализация этого проекта обеспечивает круглогодичное, бесперебойное и безопасное сообщение между объектами.

Раньше на этом месте была временная мостовая переправа, перемещение по которой прекращалось на два месяца в период разлива реки. С учетом такой ситуации нефтяники заранее планировали распределение материалов и техники, чтобы на Урманском и Арчинском месторождениях не возникало проблем с ресурсами и транспортным обеспечением в период распутицы. Теперь этот вопрос снят.

Новый мост не только надежное средство сообщения через реку, но и гарантия безопасного перемещения. Ширина проезжей части составляет 6 метров, длина 41 метр. Конструкцией предусмотрена отдельная пешеходная зона, что гарантирует безопасное движение людей без транспортных средств.

Перед началом эксплуатации сотрудниками «Газпромнефть-Востока» совместно с представителями одной из строительных лабораторий Томска было проведено комплексное диагностирование на несущую способность места. Был проведен визуальный осмотр сооружения, а также контрольные измерения и инструментальная съемка. Испытания подтвердили запланированную максимальную грузоподъемность конструкции до 90 тонн.

– Мы запасались тем, что обеспечит непрерывность производственного процесса: насосно-компрессорными трубами, нефтепромысловой химией и химическими составами. Также в зоне внимания были погружные электроцентробежные насосы и наземное оборудование к ним. Мы распределяли спецтехнику для всех видов работ, которые возможно придется проводить в этот период. Все это осложняло производственный процесс. По данному направлению ежедневно передвигается более 30 большегрузных и легковых машин, поэтому постоянный надежный мост нам был очень нужен, – отметил Валентин Редько, директор по капитальному строительству «Газпромнефть-Востока».

По мнению проректора Томского государственного архитектурно-строительного университета Павла Елугачева, появление нового моста – довольно редкое событие для томского севера.

"Томская область характеризуется широкой сетью рек, озер, болот, низменностей с застоем воды. В связи с этим мосты на севере региона строить достаточно сложно. Гидрологические условия особенно обостряются в осенне-весенний период. Из-за этого конструкции мостов должны быть усилены в фундаментно-опорных частях… Построенный мост – это серьезное достижение для севера Томской области", – прокомментировал Елугачев.

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