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В Томске закрыли АГЗС, в работе которой нашли 14 нарушений

Судебные дела, Томские новости, нарушение садоводы работа агзс заправка газовая станция В Томске закрыли АГЗС, в работе которой нашли 14 нарушений

В Томске судебные приставы опечатали автогазозаправочную станцию на Кузовлевском тракте у здания 40/2, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

С иском в отношении ООО "Транзит" обратилось Сибирское управление Ростехнадзора. В ходе проверки здесь обнаружили 14 нарушений. Среди них - отсутствие контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, невыполнение техобслуживания и ремонта оборудования и другие.

Уточняется, что ранее ООО уже привлекалось к административной ответственности за подобные нарушения. Принимая во внимание этот факт, а также то, что АГЗС находится рядом с одним из участков садоводческого товарищества и создает угрозу жизни и здоровью людей, суд принял решение приостановить деятельность объекта н 90 суток.

Сотрудники межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств выехали на АГЗС, закрыли вентиль подачи топлива и опечатали доступ в технологический люк раздаточной колонки, а также опечатали технологический отсек полуприцепа-цистерны.

Приставы регулярно выезжают на Кузовлевский тракт и проверяют исполнение судебного решения, чтобы не допустить возобновление работы объекта. В случае устранения нарушений организация вправе обратиться в суд за досрочным прекращением исполнения наказания.

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