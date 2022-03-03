Магазин сети H&M в Томске прекратил свою работу

Томский Обзор / Фото: 3 марта 2022 // Фото: unsplash.com

Магазин H&M, расположенный в томском ТРЦ «Изумрудный город», прекратил работу. Это была единственная торговая точка шведской сети в Томске, сообщает РИА Томск со ссылкой на администратора ТРЦ.

«В „Изумрудном городе“ не работает только магазин H&M. Магазины других иностранных брендов одежды работают», — сообщила представитель торгового центра

В свою очередь, на главной странице российского H&M сообщается: «В настоящее время мы обновляем наш интернет-магазин, но совсем скоро он возобновит свою работу!».

Отмечается, что в связи с событиями на Украине, шведская компания H&M, один из крупнейших продавцов одежды, обуви и аксессуаров в мире, 2 марта 2022 года объявила о временной приостановке продаж в России.

H&M основана в 1947 году. Управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET. На сегодня в состав компании входят 4,8 тысячи магазинов в 75 странах. В России работало более 150 точек — это седьмой показатель по числу открытых магазинов H&M в мире.

Ранее также сообщалось, что работу в томском ТРЦ «Изумрудный город» прекратил и магазин re: Store — официальный дилер техники Apple. Также эту технику перестали продавать и в федеральной сети «М.Видео».

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