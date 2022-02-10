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Жителю Томской области грозит 4 года колонии за найденный пистолет

Криминал, Томские новости, оружие пистолет самодельное оружие гладкоствольное оружие Жителю Томской области грозит 4 года колонии за найденный пистолет

Житель Бакчарского района предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте оружия, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По версии следствия, в сентябре 2013 года мужчина нашел под крыльцом одного из домов села Сухое гладкоствольный самодельный неавтоматический однозарядный пистолет. Экспертиза показала, что оружие является пригодным для производства отдельных выстрелов.

До 2017 года обвиняемый хранил оружие на территории деревни Вавиловка в нескольких местах: в частном жилом доме, на приусадебном участке, в гараже. Затем, в июне 2017 года мужчина подарил пистолет своему знакомому. В 2021 году сотрудниками полиции оружие были изъято, после чего мужчина рассказал все обстоятельства как он его приобрел.

Материалы уголовного дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Бакчарский районный суд для рассмотрения по существу.

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