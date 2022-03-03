18+
18+

Томские пожарные спасли от огня кота и собаку

Происшествия, Томские новости, пожар горит огонь сводка происшествий жесть Томска пожарные спасение животных Томские пожарные спасли от огня кота и собаку

Накануне, 2 марта, в томском селе Богашево загорелся жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 12.51. К приезду пожарных горела крыша дома и пристроенные к нему надворные постройки с навесом. Во время тушения пожара сотрудники МЧС услышала лай и мяуканье из-под крыши навеса.

«На тот момент конструкция уже вся полыхала, а часть ее обрушилась, что не позволяло приблизиться к источникам звука. Сами же животные в силу сильной задымленности найти выход не могли. Прибывший на место временно исполняющий обязанности начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Евгений Демченков стал звать кота, обозначая тем самым путь для спасения. Кот вышел на зов и умчался в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

К моменту спасения кота лай собаки прекратился и «пожарные были готовы к худшему». Но вскоре пожарный услышал писк. Собака лежала среди развалин и скулила — её придавил металлический лист крыши. Пожарный освободил пса и перенёс его в безопасное место.

В результате пожара сгорела крыша дома, частично обгорели надворные постройки. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В тушении принимали участие 5 единиц техники и 27 человек.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

За сутки в Томской области зарегистрировано 980 случаев заболевания коронавирусом

6 февраля 2022
Томские новости

Сибирский медуниверситет первым среди вузов России выпустил коллекцию NFT-токенов

18 февраля 2022
Томские новости

Томичей познакомят с технологией проявки ч/б пленки в Доме искусств

4 февраля 2022
Томские новости

ТУСУР выделил медикам томской горбольницы №3 автомобиль

4 февраля 2022
Томские новости

Более 1,4 тыс. случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

22 февраля 2022
Томские новости

До 2024 года в Томской области построят спецобщежития для заключенных

9 февраля 2022
Томские новости

Начальником департамента спецпроектов Томской области назначен Дмитрий Сон

28 февраля 2022
Томские новости

Почти 1,5 тыс случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области за сутки

24 февраля 2022
Томские новости

Томских подростков приглашают в новый проект ТЮЗа

4 февраля 2022