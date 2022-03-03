Томские пожарные спасли от огня кота и собаку

3 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 2 марта, в томском селе Богашево загорелся жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 12.51. К приезду пожарных горела крыша дома и пристроенные к нему надворные постройки с навесом. Во время тушения пожара сотрудники МЧС услышала лай и мяуканье из-под крыши навеса.

«На тот момент конструкция уже вся полыхала, а часть ее обрушилась, что не позволяло приблизиться к источникам звука. Сами же животные в силу сильной задымленности найти выход не могли. Прибывший на место временно исполняющий обязанности начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Евгений Демченков стал звать кота, обозначая тем самым путь для спасения. Кот вышел на зов и умчался в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

К моменту спасения кота лай собаки прекратился и «пожарные были готовы к худшему». Но вскоре пожарный услышал писк. Собака лежала среди развалин и скулила — её придавил металлический лист крыши. Пожарный освободил пса и перенёс его в безопасное место.

В результате пожара сгорела крыша дома, частично обгорели надворные постройки. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В тушении принимали участие 5 единиц техники и 27 человек.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: