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Ряд карт по программе лояльности перестанут работать в томском аэропорту

Путешествия, Томские новости, полет аэропорт самолеты международный аэропорт лояльность санкции международные перелеты Ряд карт по программе лояльности перестанут работать в томском аэропорту

С завтрашнего дня, 3 марта, в бизнес-залах международного аэропорта Томск приостанавливается обслуживание ряда карт по программам лояльности.

Как уточняют в пресс-службе аэровокзала, перестанут работать карты Priority Pass, Diners Club и Lounge Key.

В сообщении также уточняется, что о возобновлении обслуживания будет сообщено дополнительно.

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