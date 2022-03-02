Ряд карт по программе лояльности перестанут работать в томском аэропорту

2 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания

С завтрашнего дня, 3 марта, в бизнес-залах международного аэропорта Томск приостанавливается обслуживание ряда карт по программам лояльности.

Как уточняют в пресс-службе аэровокзала, перестанут работать карты Priority Pass, Diners Club и Lounge Key.

В сообщении также уточняется, что о возобновлении обслуживания будет сообщено дополнительно.

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