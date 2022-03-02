Томская область намерена в 2022г возобновить полеты в Каргасок и Новый Васюган

2 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания

Томская область намерена в 2022 году возобновить внутрирегиональные рейсы в города Кедровый, Новый Васюган и райцентр Каргасок, которые ранее были приостановлены из-за требований безопасности, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя губернатора по промышленной политике Игоря Шатурного.

По его словам, после обращения губернатора Томской области Сергея Жвачкина в Минтранс РФ и к правительству с просьбой смягчить требования безопасности к авиаплощадкам, ситуация улучшилась. Средства на выполнение внутрирегиональных рейсов были заложены в региональном бюджете.

«Мы подготовили конкурсную документацию для того, чтобы определить авиакомпанию, которая будет работать по направлениям Каргасок, Новый Васюган и Кедровый», — сказал Шатурный.

Как сообщалось, с октября авиакомпания «СиЛА» и ее дочернее предприятие «Аэросервис» вынуждены были приостановить работу своих посадочных площадок в Томской области, Республике Алтай и Забайкальском крае из-за постановления правительства о новых требованиях безопасности. Позже томский губернатор Сергей Жвачкин направил обращение в Минтранс РФ и правительство с просьбой пересмотреть требования к малым аэропортам.

В декабре кабмин принял решение смягчить требования по обеспечению транспортной безопасности. Согласно постановлению, требования были дифференцированы в зависимости от типа аэродрома и посадочной площадки.

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