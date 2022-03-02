Томичам не рекомендуют обналичивать счета без острой необходимости

2 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Финансовые консультанты рекомендуют жителям Томской области не снимать деньги со своих счетов и не совершать необдуманных дорогих покупок.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в социальных сетях активно распространяется ролик международной группировки хакеров, которые грозятся 3 марта снять все деньги со счетов Россиян. Эксперты уверены: это громкое заявление — фейк для нагнетания паники. Взломать разом системы безопасности всех банков невозможно.

«Конечно, никакие хакеры обнулить сотни миллионов счетов не смогут — сегодня это невозможно. Российские банки имеют очень хорошее развитие в плане систем безопасности и даже опережают многих западных конкурентов. Я советую томичам не переживать по этому поводу», — прокомментировал консультант в финансово-банковском секторе Михаил Гребенников.

В пресс-службе отмечают, что все отделения финансовых организаций и банкоматы работают в штатном режиме — проблем со снятием наличных нет и не предвидится, резервы есть. Также томичам напоминают, что любые операции с обналичиванием средств медленно, но верно разгоняют инфляцию.

«Я не рекомендую экстренно снимать наличные со счетов, — сказал управляющий томским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чепеньков. — Деньги будут в большей сохранности именно на банковских счетах».

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