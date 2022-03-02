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В Томске запускают всероссийских конкурс проектов малых архитектурных форм

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Томский государственный архитектурно-строительный университет запускает всероссийских конкурс студенческих малых архитектурных форм, приуроченный к 70-летию вуза, сообщает пресс-служба ТГАСУ.

Участникам конкурса предстоит ответить на 4 «вызова» для городов будущего. Речь идет об ориентации на человека и группы людей, местную идентичность, вторичном использовании ресурсов и применении зеленых технологий. Участников приглашают объединиться в команды от 2 до 5 человек, которые могут состоять из студентов, практикующих специалистов и преподавателей.

Работы будут приниматься по 3 направлениям: новые материалы и технологии, местная идентичность и проекты, созданные для обучающихся городов будущего. Сфера применения и размещение объекта не ограничено конкретным городом, страной или планетой.

В состав жюри войдут именитые российские архитекторы, также ожидается участие голландских специалистов в области развития городов. Партнерами конкурса выступают SberDevices, Союз дизайнеров и архитекторов России, Большой университет Томска, архитектурно-строительные университеты РФ, компания LogWorks.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 марта на сайте.

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