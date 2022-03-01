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Мэрия Томска вновь объявила конкурс на ремонт коммунального моста через Томь

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Департамент капитального строительства администрации Томска проведет очередной конкурс на капитальный ремонт коммунального моста через реку Томь, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Заявки на новый конкурс принимаются до 11 марта, итоги подведут 15 марта. Согласно документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,2 млрд рублей.

Предыдущий конкурс был проведен 18 февраля, он был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Ранее сообщалось, в 2022 году в Томске начнется ремонт аварийного путепровода на Кузовлевском тракте и ремонт Коммунального моста через реку Томь. Путепровод откроют для движения транспорта в 2022 году, ремонт моста будет завершен в 2023 году. Средства на ремонт будут выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

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