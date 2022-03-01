Томские кинотеатры возвращают билеты за отмененную премьеру «Бэтмена»

1 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Томские кинотеатры вернут деньги за билеты на отмененный прокат фильмов.

Продажа билетов на нового «Бэтмена» в Томске стартовала 14 февраля. В кинотеатре сети «Киномакс» «Томскому Обзору» подтвердили отмену проката и сообщили, что деньги за купленные билеты будут возвращены. Согласно данным сайта томского кинотеатра, на показы «Бэтмена» в день премьеры было продано более 180 билетов.

Накануне стало известно, что ряд кинокомпаний приостановили прокат своих премьер в российских кинотеатрах в связи со спецоперацией на Украине. Как сообщает издание Deadline, вскоре после того, как Disney отменила показ мультфильма «Я краснею», Warner Bros. остановила прокат в России блокбастера «Бэтмен», премьера которого была запланирована на четверг, 3 марта.

«Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Мы надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии», — приводит издание сообщение студии.

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