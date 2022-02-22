Житель Томской области тайно продал две машины своего знакомого и пытался свалить все на приставов

Томский Обзор / Фото: 1 марта 2022 // Фото: 70.мвд.рф

В Томской области полицейские вычислили подозреваемого в тайной продаже двух автомобилей, которые были оставлены ему на хранение, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С заявлением о правонарушении обратилась жительница села Теки Томской области. Она сообщила, что не может найти автомобили своего сына, которые были оставлены на хранение жителю села Кожевниково.

Полицейские пообщались с мужчиной, которому были доверены транспортные средства. Он рассказал, что его приятель действительно попросил сохранить две отечественные легковушки перед уходом в армию.

«С его слов, он добросовестно выполнял поручение владельца. Но однажды к нему приехали неизвестные, которые при помощи эвакуатора погрузили и увезли автомобили, пояснив, что имущество изъято за долги собственника», — говорится в сообщении.

Однако позже полицейские нашли один из автомобилей в Парабельском района — новый владелец купил машину в Томске. Позже оперативники выяснили, что автомобиль несколько раз перепродавали — он находился в пользовании у четырёх жителей области, которые не были осведомлены о его законном владельце. Полицейским удалось найти первого покупателя. Он рассказал, что машину ему продал житель села Кожевниково, которому и поручили хранить автомобили. Когда сотрудники полиции вернулись к недобросовестному «хранителю», он сознался, что автомобили продал.

Одно транспортное средство изъято и будет передано законному владельцу. Второй автомобиль, предположительно, продан на запчасти. Общая сумма причинённого ущерба составила 115 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие.

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