Сбербанк резко повысил ставки по ипотеке вслед за увеличением ключевой ставки ЦБ РФ

1 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено банком

Сбербанк вслед за резким увеличением ключевой ставки ЦБ РФ вновь повысил ставки по ипотеке, рост составил 7,3 процентного пункта (п.п.), сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на материалы банка.

Ставка по кредиту на строящееся и готовое жилье с 1 марта составит от 18,6% (ранее — от 11,3%).

Ставки в рамках программ господдержки не изменились, говорится в сообщении банка.

Сбербанк напомнил, что клиенты могут снизить ставку по ипотеке при электронной регистрации сделки, первоначальном взносе от 20%, а также при подтверждении дохода или его части выпиской из Пенсионного фонда РФ. Кроме того, в банке действуют ставки от 0,1% по программам субсидирования с застройщиками, отмечает банк.

«С 1 марта Сбербанк адаптировал к рыночным условиям ставки по розничным кредитам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ», — говорится в сообщении кредитной организации. Банк подчеркивает, что по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам никаких изменений вводиться не будет.

ЦБ РФ с 28 февраля резко повысил ключевую ставку — до 20% с 9,5% годовых.

Вслед за этим ряд банков заявили о намерении пересмотреть процентные ставки по депозитам и кредитам, некоторые банки это уже сделали. Так, Сбербанк с 1 марта существенно повысил ставки по рублевым депозитам, ввел новые вклады в долларах США и евро. Максимальная доходность по рублевому депозиту «СберВклад прайм» (с учетом всех подписок и капитализации процентов) составляет 18% годовых.

Сбербанк последний раз повышал ставки по ипотеке с 18 февраля 2022 года (по основным программам на 1 п.п.), до этого — с 1 февраля 2022 года (тоже на 1 п.п.).

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