Новым заммэра по городскому хозяйству назначен Руслан Абасов

28 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян/ из архива редакции

В Томске назначили нового начальника департамента по городскому хозяйству. Им стал Руслан Абасов, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее занимавший эту должность Александр Карпанин переходит на работу в администрацию Томской области.

Руслан Абасов окончил Томский инженерно-строительный институт, много лет проработал в «Томскводоканале», пройдя путь от мастера до главного инженера компании. С 2019 года был главным инженером — первым заместителем директора филиала ОАО «Газпром Трансгаз Томск».

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