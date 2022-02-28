Рубль приостановил обвальное падение

Томский Обзор / Фото: 28 февраля 2022 // Фото: unsplash.com

Сегодня, 28 февраля, рубль приостановил обвальное падение на отметке немного выше 100 рублей за доллар и 110-114 рублей за евро, сообщает агентство «Интерфакс».

Напомним, сегодня в начале торгов доллар США и евро достигли исторических максимумов в начале торгов «Московской биржи» и уперлись в верхние планки, установленные регламентом биржи.

После расширения биржей границ колебаний доллар США достиг 106,445 рублей, евро — 119, 68 рублей.

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