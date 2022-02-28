Более 1,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области за сутки

28 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 1 601 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 561 человека. 96 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 98 953 случаев заболевания коронавирусом. 70 441 заболевший выздоровел, 744 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: