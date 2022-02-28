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Более 1,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области за сутки

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 1 601 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 561 человека. 96 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 98 953 случаев заболевания коронавирусом. 70 441 заболевший выздоровел, 744 скончались.

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