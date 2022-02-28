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Алтайская торгсеть «Мария-Ра» советует перейти на платежную систему» Мир» на фоне санкций

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Торговая сеть «Мария-Ра» рекомендовала покупателям переходить на платежную систему «Мир» в связи с введением санкций в отношении РФ, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на представителя ритейлера.

«Объявления с рекомендацией воспользоваться российской платежной системой „Мир“ размещены в связи с ситуацией в стране из-за санкций в отношении РФ», — сказал представитель торговой сети.

В своем пояснении на официальном сайте ритейлер сообщает о планомерном переводе сотрудников на платежную систему «Мир», так как «она более экономичная в обслуживании», а также «более безопасна и надежна в плане применения любых санкций или ограничений, вызванных какими бы ни было политическими событиями».

В компании уточнили, что сеть не ограничивает покупателей в выборе платежных систем, которые доступны на сегодня в России.

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