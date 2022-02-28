В Томской области организуют постоянный мониторинг ситуации в отраслях

28 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина/ из архива издания

Власти Томской области организуют постоянный мониторинг ситуации в отраслях, уделяя особое внимание как социальной сфере и системообразующим предприятиям так и малому бизнесу. Соответствующее поручение дал губернатор Сергей Жвачкин, передает пресс-служба обладминистрации.

«Безусловно, спецоперация не может не влиять на наши эмоции, но задача власти — решать проблемы, принимать решения, обеспечивать надёжную работу всех отраслей, сохранять стабильность в общественно-политической и экономической жизни региона», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Он также отметил, что власти несут ответственность за жизнь миллиона бюджетников и работающих в частном бизнесе. Поэтому «сегодня каждый должен работать на своём месте».

«Мы не раз доказывали, что вместе мы преодолеем любые трудности. Справимся и сейчас», — сказал глава региона.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: