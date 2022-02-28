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Глава территориального фонда ОМС предстанет перед судом за превышение полномочий

Судебные дела, Томские новости, уголовное дело фонда медицинского страхования чиновники превышение полномочий Глава территориального фонда ОМС предстанет перед судом за превышение полномочий

Прокуратура Томской области направила в суд дело руководителя Территориального фонда обязательного медицинского страхования, обвиняемого в четырех случаях превышения полномочий, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2019 и 2021 годах обвиняемый во время проведения проверок дал указания не включать в акты проверок о выявленных фактах нецелевого расходования средств. В результате его действия привели к необоснованному невозвращению в бюджет территориального фонда ОМС более 69 млн рублей.

Дело рассмотрит Кировский районный суд Томска.

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