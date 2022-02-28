Глава территориального фонда ОМС предстанет перед судом за превышение полномочий

28 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Прокуратура Томской области направила в суд дело руководителя Территориального фонда обязательного медицинского страхования, обвиняемого в четырех случаях превышения полномочий, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2019 и 2021 годах обвиняемый во время проведения проверок дал указания не включать в акты проверок о выявленных фактах нецелевого расходования средств. В результате его действия привели к необоснованному невозвращению в бюджет территориального фонда ОМС более 69 млн рублей.

Дело рассмотрит Кировский районный суд Томска.

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