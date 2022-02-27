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В Томской области вновь выявлено более 1,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1 637 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 596 человек. 49 заболевших госпитализированы, один скончался.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 97 352 случаев заболевания коронавирусом. 69 880 заболевших выздоровели, 744 скончались.

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