Специалисты отлавливают бездомных собак в одном из томских микрорайонов
25 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев/ из архива издания
Представители подрядчика администрации Томска выехали в микрорайон Радонежский для отлова бродячих собак, сообщает пресс-служба мэрии.
«Сотрудники „Верного друга“ уже на месте, они оценивают ситуацию и проводят отлов собак», — говорится в сообщении.
Ранее, после обращений жителей с жалобами на собачьи стаи, специалисты уже выезжали в микрорайон. Часть собак была отловлена.
Томичей также просят сообщать о безнадзорных животных на улицах, позвонив по телефонам департамента дорожной деятельности и благоустройства 46-83-69, 53-57-66.
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