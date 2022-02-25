Специалисты отлавливают бездомных собак в одном из томских микрорайонов

Представители подрядчика администрации Томска выехали в микрорайон Радонежский для отлова бродячих собак, сообщает пресс-служба мэрии.

«Сотрудники „Верного друга“ уже на месте, они оценивают ситуацию и проводят отлов собак», — говорится в сообщении.

Ранее, после обращений жителей с жалобами на собачьи стаи, специалисты уже выезжали в микрорайон. Часть собак была отловлена.

Томичей также просят сообщать о безнадзорных животных на улицах, позвонив по телефонам департамента дорожной деятельности и благоустройства 46-83-69, 53-57-66.

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