18+
18+

Более 1,5 тыс случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области за сутки

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция заболевание эпидемия пандемия лечение количество заболевших рост заболеваемости Более 1,5 тыс случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области за сутки

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1 538 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 598 человек. 232 заболевших госпитализировано.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 94 106 случаев заболевания коронавирусом. 68 648 заболевших выздоровели, 740 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Через две недели жители домов на 4 улицах Томска на весь день останутся без воды

2 февраля 2022
Томские новости

Елена Бурова возглавила Северский музыкальный театр

11 февраля 2022
Томские новости

Ученик 8 класса выпал из окна школы в Томске

27 января 2022
Томские новости

Строителей и архитекторов приглашают на бесплатные лекции в ТГАСУ

16 февраля 2022
Томские новости

Мужчину и двоих детей доставили в больницу после ДТП в Томске

20 февраля 2022
Томские новости

Суд завершил продажу имущества Томского завода измерительной аппаратуры, на его месте строится жилье

21 февраля 2022
Томские новости

Томичи смогут получить налоговый вычет за абонементы в спортзалы и бассейны

16 февраля 2022
Томские новости

Игра томских разработчиков претендует на премию LUDI Awards в 4 номинациях

6 февраля 2022
Томские новости

Власти Томска ищут подрядчика для ремонта коммунального моста

1 февраля 2022
Комментарии для сайта Cackle