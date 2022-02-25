Более 1,5 тыс случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области за сутки

Томский Обзор / Фото: 25 февраля 2022 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1 538 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 598 человек. 232 заболевших госпитализировано.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 94 106 случаев заболевания коронавирусом. 68 648 заболевших выздоровели, 740 скончались.

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