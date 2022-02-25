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Северчанин лишился 500 тыс. рублей при попытке «рефинансирования» кредита

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Житель Северска поверил мошенникам, которые предложили ему рефинансировать кредит по выгодной ставке и лишился крупной суммы, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Мужчине позвонил неизвестный. Он предложил северчанину рефинансировать действующий кредит с более низкой процентной ставкой. Для этого мужчине нужно было оформить новый займ и перевести часть полученных средств на специальный счет, а другую — на номер мобильного телефона.

Северчанин поверил звонившему, взял кредит на 500 тыс. рублей и выполнил все указания звонившего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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