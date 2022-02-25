Весной на ряде дорог Томской области введут ограничения для большегрузов

25 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива Томского Обзора

В Томской области с 1 апреля вводится временное ограничение для движения тяжеловесного транспорта. Оно будет распространяться на 128 участков региональных и муниципальных автодорог, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ограничения будут действовать до 15 мая включительно, а на участках, где они будут действовать, выставят посты весового контроля.

«Ежегодные ограничения направлены на сохранение эксплуатационного состояния автомобильных дорог в период таяния снега, и паводка. Они вводятся для предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов дорог, вызванной их переувлажнением, а также для обеспечения безопасности дорожного движения», — отметил начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев.

Предполагается, что ограничения не коснутся пассажирских перевозок автобусами; перевозок пищевых продуктов, топлива, твердых и жидких бытовых отходов, семенного фонда, удобрений, почты и грузов для ликвидации последствий чрезвычайных происшествий. Кроме того, они не коснутся международных грузоперевозок, транспортировки спецтехники и материалов, применяемых при аварийно-восстановительных, ремонтных работах и содержании автодорог, транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.

С перечнем участков автодорог и допустимой нагрузки на ось можно ознакомиться на сайте департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

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